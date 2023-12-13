Панарин стал 15 россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал 15 представителем России, которому удалось набрать 700 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

До Панарина 700 очков в НХЛ набирали 14 хоккеистов из РФ: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук.

Панарин набрал 700-е очко в НХЛ в матче против «Торонто Мэйпл Лифс». Панарин отметился результативной передачей, что не помогло его клубу одержать победу. Его команда проиграла со счетом 3:7.

28 ноября Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, которому удалось набрать 30 очков в 20 стартовых матчах сезона. В последний раз это удавалось Кэри Уилсон в сезоне-1988/1989. Тогда ему потребовалось 18 матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает второе место, набрав 39 очков. «Рейнджерс» отстает от «Бостона» по дополнительным показателям.

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