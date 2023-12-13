Испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью с миланским «Интером» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провел на поле 77 минут.

«Реал Сосьедад» занял в группе D первое место, набрав 12 очков. «Интер» расположился на второй строчке, уступив «Сосьедаду» по дополнительным показателям. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.

На третьем месте в группе D расположилась лиссабонская «Бенфика», которая продолжит свой путь в Лиге Европы. Зальцбургский «Ред Булл» занял последнее место в квартете.

«Интер» является финалистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В решающем матче команда уступила английскому «Манчестер Сити» (0:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее скандальный российский футбольный тренер заявил, что Европа приползет к России.