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«Спартак» и Газизов могут заключить мировое соглашение

«Спартак» и Шамиль Газизов близки к заключению мирового соглашения

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ФК «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что готов рассмотреть предложение юриста красно-белых Татьяны Завьяловой о заключении мирового соглашения.

«Мы всегда готовы к переговорам, к медиации и к досудебному решению. Приветствую решение «Спартака», я только за! Мы никак не можем перевести это в нормальную договорную плоскость! Это можно быстро сделать, мое желание в этом есть. Сейчас надеюсь, если это вышло в такую плоскость, мы придем к решению», — заявил Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении он отметил, что при приеме на работу бывший владелец клуба Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

«Спартак» потребовал от Газизова вернуть клубу 88 млн рублей, которые он перечислил сам себе во время работы в московской команде. Соответствующий иск был зарегистрирован в суде Уфы в октябре 2022 года. Сообщалось, что если у бывшего гендиректора не будет возможности выплатить нужную сумму денег, ему придется объявить себя банкротом.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин возглавил владикавказскую «Аланию».

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