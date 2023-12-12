Калешин возглавил «Аланию»

Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин возглавил владикавказскую «Аланию». Об этом сообщает пресс-служба осетинского клуба.

Трудовое соглашение заключено до конца сезона-2026/27. После 20 туров «Алания» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка, отставая от лидирующего «Динамо» из Махачкалы на пять баллов.

Калешин был уволен с поста главного тренера «Акрона» после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла «Волгарю» со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.

45-летний специалист возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. С ним команда провела 57 матчей, в которых одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В прошлом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов Кубка России.

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