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Чемпионка России рассказала о главной проблеме в паре Косторной

Тренер Гербольдт заявила, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» перед чемпионатом России — 2024 оценила прогресс спортивной пары Алены Косторной и Георгия Куницы.

«Я думаю, что они идут к топ-5 и будут претендовать на это. У них сложные элементы, но я уже говорила, что им не хватает парного катания, скатанности. А элементы они заявляют одни из дорогих, сложных, поэтому они, конечно, работают над своей скатанностью. Но пара, в целом, очень хорошо прогрессирует», — заявила Гербольдт.

Косторная и Куница стали пятыми на этапе Гран-при России в Москве. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав в сумме 235,78 балла. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

Косторная и Куница, которые вместе проводят первый официальный сезон, выступят на чемпионате России — 2024, который пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске. Косторная — чемпионка Европы в одиночном катании.

Ранее призер Олимпиады заявил о прогрессе пары Косторная — Куница.

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