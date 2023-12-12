Чемпионка России рассказала, кто навяжет борьбу Кондратюку

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» назвала главных фаворитов предстоящего чемпионата России — 2024 в мужском одиночном катании и заявила о важности эмоциональной устойчивости в борьбе за титул.

«Марк Кондратюк будет одним из фаворитов, но ребят много было, кто показывал хороший контент. У кого-то получилось отказать чисто, у кого-то не получилось. Но, в любом случае, ребят, которые будут бороться за звание чемпиона России и попадание в тройку лучших, много. Конечно, Петр гуменник будет пытаться составить конкуренцию Марку, Саша Самарин... Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку. Дима Алиев тоже. Он, конечно, не стабилен, но он часто показывал, что в нужный момент умеет собираться. И у Алексея Николаевича [Мишина] очень сильные ребята, они показывали хорошее катание на Гран-при. Поэтому я и говорю, что много ребят будет бороться за звание чемпиона России. Я думаю, что турнир будет интересен в этой борьбе, а победит тот, кто будет более эмоционально устойчив», — заявила Гербольдт.

Чемпионат России — 2024 состоится с 21 по 24 декабря в Челябинске. Действующим чемпионом страны является Евгений Семененко.

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