Избивший судью президент футбольного клуба ушел в отставку

Президент футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа ушел в отставку со своего поста после избиения судьи Халила Умута Мелера. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

В последнем заявлении Коджа попросил прощения у всех болельщиков и футбольной общественности.

«Приношу извинения всему сообществу турецких арбитров, спортсменам и нашему народу… сообщаю, что с этого момента я подал в отставку с поста президента ФК во избежание дальнейшего ущерба клубу», — заявил экс-глава «Анкарагюджю».

11 декабря глава «Анкарагюджю» напал на судью Халила Умута Мелера в конце матча с «Ризеспором» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги.

После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью, забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган позвонил избитому на матче чемпионата Турции судье Халилу Умуту Мелеру.