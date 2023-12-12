Назван лучший футболист сборных в 2010-х

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Рейтинг представлен на сайте издания.

Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Иньеста возглавил рейтинг. Испанец в августе этого года подписал с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ.

Топ-15 выглядит следующим образом:





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