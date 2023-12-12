Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Будет обидно за свои идеи»: тренер отказалась ставить программы российским одиночникам

Тренер Соколова отказалась ставить программы российским одиночникам

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова, которая тренирует танцевальную пару Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, в интервью «Газете.Ru» заявила, что отказывается ставить программы российским одиночникам, несмотря на их просьбы.

«Танцоров я понимаю лучше. Я знаю правила, знаю, что могу сделать, знаю, как это должно выглядеть и как я хочу, чтобы это выглядело. С парниками, возможно, я бы попробовала поработать, потому что это тоже диалог, но немножко на другом уровне.

С одиночниками сложнее: тут нужно четко понимать математику программы, понимать, где какие элементы расставлены.

Когда специалист не работает с видом постоянно, сложно не накосячить, можно поставить то, что спортсмену будет неудобно, и ему придется что-то менять или переставлять по ходу. Хочется создать полную композицию, чтобы одно вытекало из другого.

У одиночников часто бывает такое: шаги неудобные — выбрасываем, разбег неудобный — меняем, а мне, как человеку творческому, было бы обидно за мои идеи (улыбается). Хотя с танцорами мы, безусловно, тоже вносим коррективы по ходу сезона и с лета в программах многое трансформируется», — сказала Соколова.

Подопечные Соколовой Екатерина Миронова и Евгений Устенко в сезоне-2023/24 заняли третье место на этапе Гран-при в Красноярске и отобрались на чемпионат России.

Ранее кровавое столкновение российских фигуристок назвали «нелепой случайностью».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами