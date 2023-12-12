Кровавое столкновение российских фигуристок назвали «нелепой случайностью»

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова, которая тренирует танцевальную пару Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, в интервью «Газете.Ru» проанализировала инцидент со столкновением Аннабель Морозов и Елизаветы Шанаевой на разминке ритм-танца. Шанаева случайно порезала сопернице ногу своим коньком. Морозов наложили швы, а ее дуэт снялся с произвольного танца.

Позднее стало известно, что Морозов и ее партнер Игорь Еременко приняли решение сменить спортивное гражданство и выступать за Францию.

«На разминке все погружены в себя. В процессе ни я, ни мои ученики не обратили внимания, что что-то произошло, — сказала Соколова. — Что все очень серьезно, мы поняли лишь после того, как разминка закончилась и Игорь Еременко вынес Аннабель на руках».

Тренер отметила, что не видит смысла сокращать количество пар в разминке (на данный момент их пять), несмотря на данный инцидент.

«Я думаю, что это существенно не изменит ситуацию. Уменьшить количество пар в разминке — это значит, что меньше пар попадают на основные соревнования. У нас и так в этом сезоне большая конкуренция.

Танцоры должны настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций. В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит — это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность», — сказала Соколова.

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