Российский футболист «Зенита» отреагировал на слухи об уходе из клуба

Российский футболист «Зенита» Александр Ерохин заявил в комментарии изданию «Спорт День за Днем», что ничего не знает о возможном уходе из петербургского клуба.

По словам полузащитника, до него не доходили слухи о том, что сине-бело-голубые хотят расстаться с ним и хавбеком Алексеем Суторминым.

Соглашение 34-летенго Ерохина с «Зенитом» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. В общей сложности за петербургский клуб он сыграл в 212 матчах, забил 36 мячей и сделал 17 голевых передач.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на два балла.

Следующий тур РПЛ пройдет в марте 2024 года. «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак».

Ранее были названы три футболиста из России, которыми интересуются в Европе.