Форвард «Детройта» отстранен за удар россиянина по голове

Нападающий «Детройта Ред Уингз» Дэвид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без сохранения заработной платы за атаку в голову российского игрока «Оттавы Сенаторз» Артема Зуба. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Также сообщается, что канадцу придется заплатить штраф в размере 148 437 долларов в фонд экстренной помощи игрокам.

Столкновение с россиянином произошло 9 декабря во время матча, который завершился победой «Сенаторз» со счетом 5:1. В первом периоде форвард «Детройта» Дилан Ларкин упал на лед. Зуб находился рядом. Когда россиянин поднялся на ноги, Перрон ударил его клюшкой в голову. За это нарушение канадец был наказан матч-штрафом.

В текущем сезоне 28-летний Артем Зуб провел 15 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач.

35-летний Дэвид Перрон в этом сезоне сыграл в 26 матчах, забросил семь шайб и сделал шесть ассистов.

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