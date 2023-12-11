Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-защитник сборной СССР назвал самую привлекательную команду РПЛ

Экс-игрок сборной СССР Пономарев заявил, что ЦСКА поборется за медали РПЛ

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что весной 2024 года в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) могут произойти существенные изменения.

«Подбираются другие команды — «Локомотив», «Динамо» очень прилично выглядит сейчас, ЦСКА обязательно будет конкурировать — в верху таблицы все очень плотно. Там одно-два поражения и все, до свидания. Таков закон футбола, от этого никуда не денешься. И потом, у «Краснодара» не было спада, что плохо для классной команды. Все равно какой-то спад должен быть. Они прошли первую часть сезона ровно, было два поражения, но они не существенны, плохой игры не было», — заявил Пономарев.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее Владимир Пономарев назвал победу «Краснодара» несчастным случаем.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами