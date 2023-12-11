Экс-защитник сборной СССР назвал самую привлекательную команду РПЛ

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что весной 2024 года в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) могут произойти существенные изменения.

«Подбираются другие команды — «Локомотив», «Динамо» очень прилично выглядит сейчас, ЦСКА обязательно будет конкурировать — в верху таблицы все очень плотно. Там одно-два поражения и все, до свидания. Таков закон футбола, от этого никуда не денешься. И потом, у «Краснодара» не было спада, что плохо для классной команды. Все равно какой-то спад должен быть. Они прошли первую часть сезона ровно, было два поражения, но они не существенны, плохой игры не было», — заявил Пономарев.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее Владимир Пономарев назвал победу «Краснодара» несчастным случаем.