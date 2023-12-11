Признание Андреевой теннисисткой года назвали авансом

Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева заявила, что Женская теннисная ассоциация (WTA) дала россиянке Мирре Андреевой аванс, признав лучшим новичком 2023 года, передает РИА Новости.

«Мирра заслужила эту награду. Конечно, это может быть какой-то аванс. Но аванс, который даст ей веру, что она может достичь того, ради чего играет», — сказала Дмитриева.

16-летняя Андреева дошла до второго круга Открытого чемпионата США (US Open), где уступила представительнице США Кори Гауфф. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась победой 19-летней американки со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга WTA. В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA-1000 с момента их реформы в 2009 году.

По ходу календарного года Андреева попала с 405-го на 46-е место, поднявшись на 359 строчек рейтинга.

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