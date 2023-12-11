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Титов назвал главные разочарования «Спартака» в 2023 году

Титов назвал Бонгонда и Рябчука главными разочарованиями «Спартака» в 2023 году

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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из футболистов красно-белых разочаровал его в уходящем 2023 году. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Бонгонда в начале сезона несколько матчей забивал и отдавал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьезная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не футболист «Спартака».

Разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух игроков», — заявил Титов.

Тео Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года за €7 млн. В текущем сезоне он провел 22 матча за московский клуб, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Олег Рябчук перебрался в Россию из греческого «Олимпиакоса» в августе этого года за €6 млн. На его счету 16 матчей и одна результативная передача за «Спартак».

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее были названы два лучших футболиста чемпионата России.

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