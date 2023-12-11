Ветеран «Спартака» объяснил, почему обсуждается отставка Абаскаля

Бывший игрок и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии ТАСС выразил мнение, что красно-белым не нужно делать серьезные перестановки в зимнюю паузу и увольнять испанского наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Это же «Спартак», когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке. Считаю, что «Спартаку» не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, все проанализировать и готовиться дальше.

Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», — заявил Аленичев.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл с самарскими «Крыльями Советов», игра завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, что нужно команде для избавления от проблем.