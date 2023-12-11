Российского хоккеиста признали первой звездой недели в НХЛ

Североамериканский портал The Hockey News составил тройку лучших игроков прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой недели выбран российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Второй звездой — канадский вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, третьей — чешский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 60 матчах. Его коэффициент надежности составил 2,65, а процент отраженных бросков — 0,915.

Россиянин вместе с «Тампой» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2020 и 2021). Вратарь становился обладателем «Везины Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В составе сборной России выиграл чемпионат мира 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Василевский выступал за уфимский «Салават Юлаев».

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