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Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин провел 1372-й матч в НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1372-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» со счетом 4:2 обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в поединке регулярного чемпионата НХЛ. Российский хоккеист отдал результативный пас, однако не сумел забить. Без заброшенный шайб хоккеист находится уже на протяжении десяти матчей.

По количеству сыгранных матчей Овечкин сегодня вышел на 49-е место в истории североамериканской лиги, повторив результат известного в прошлом финского защитника Теппо Нумминена (1372). Следующей целью для Овечкина является показатель Венсана Дамфуса, Дина Принтиса и Джо Сакика (1378). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779).

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее была названа проблема Овечкина, которая мешает ему забивать.

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