Пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад, Джимми Веси, Джонни Бродзински и Уилл Кайлли. Единственный гол «Лос-Анджелеса» оформил Филипп Дано.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал одно очко в матче, отдав результативную передачу на Зибанеджада. Таким образом, российский нападающий набирает очки в домашних матчах «Рейнджерс» уже 11-ю игру подряд. По этому показателю он превзошел именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Панарин также успел заработать удаление. Он был отправлен на скамейку штрафников на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Всего в текущем сезоне на счету Панарина 36 (15+21) очков в 25 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Рейнджерс» прервали неудачную серию из двух поражений подряд. «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд.

Ранее была названа проблема Александра Овечкина, которая мешает ему забивать.