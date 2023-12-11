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«Вашингтон» обыграл «Чикаго», Овечкин вновь не забил

«Вашингтон» переиграл «Чикаго» в НХЛ, Овечкин отдал результативную передачу

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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл »Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 в пользу «столичных». В составе победившей команды голами отметились Энтони Манта, Дилан Строум и Ник Дауд, оформивший дубль. За «Блэкхоукс» шайбы забросили Филипп Курашев и Коннор Мерфи.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забить не сумел и продлил свою безголевую серию до десяти матчей, однако отдал результативный пас на Строума.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Чикаго» проиграл после двух победных матчей.

Ранее была названа проблема Овечкина, которая мешает ему забивать.

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