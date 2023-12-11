«Родителей и родину не выбирают»: условия МОК для России назвали неприемлемыми

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев критично оценил условия, на которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Может быть, кто-то будет рад этой новости. Может быть те, кто лет на 40 позже меня родился. Может быть, у них какие-то другие восприятия, но у людей нашего поколения это неприемлемое условие. Ну что это такое, я еду выступать непонятно с каким флагом, непонятно за кого. Есть некоторые граждане, которые считают, что личность выше государства. Я придерживаюсь такого мнения, что родителей и родину не выбирают», — заявил Гаджиев.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее России предрекли потерю самоуважения из-за условий МОК.