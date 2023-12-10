Фигуристка Щербакова дебютировала в новой роли

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку на Кубке Первого канала среди юниоров.

На турнире, организованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), Щербакова одержала победу в качестве капитана команды, одолев команду Елизаветы Туктамышевой.



«Завершился Кубок Первого канала среди юниоров, поздравляю команду с победой! Спасибо всем ребятам за красивую и интересную борьбу, сложнейшие элементы и за классную, добрую атмосферу! Очень рада была попробовать себя в новой роли ведущей!» — написала Щербакова.

Спортсменка не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы вернутся на международные старты более сильными.