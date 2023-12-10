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Российским гимнастам запретили выступать на международных турнирах

Российским гимнастам вынесли запрет на участие в международных турнирах

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в интервью «Матч ТВ» заявила, что российские атлеты не будут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на их условиях.

FIG выделила для нейтральных российских атлетов по три мужских и женских квоты на этапы Кубка мира в 2024 году.

«Мы не даем согласия на участие в этих турнирах, пока не будут изменены требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Не допускают спортсменов, причастных к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно без нашей символики. Масса унизительных требований», — заявила Родионенко.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал не называть врагами народа нейтральных атлетов из России.

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