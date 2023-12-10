Губерниев призвал не называть врагами народа нейтральных атлетов из России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что нельзя использовать терпин «враг народа» по отношению к нейтральным российским атлетам.

«Не надо так говорить, я буду их поддерживать. Если чудаки их будут хейтить, мы возьмем их под защиту. Обращать внимание на диванных пердунов, которые рассказывают, как они любят родину, не надо. Родина любит людей, а для атлета главное — выступать. Пусть они и в нейтральном статусе, но побеждают», — заявил Губерниев.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Госдуме заявили об усталости МОК от украинского шантажа.