В Госдуме заявили об усталости МОК от украинского шантажа

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью RT заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время может полностью перестать обращать внимание на Украину.

«Украина своим бойкотом вредит исключительно своим спортсменам, которые тоже нервничают: многие из них мечтали туда поехать. Но из-за своего правительства они вынуждены сидеть на иголках. Хотя Россию и так допустили в самом урезанном формате, и еще не факт, поедем ли мы туда вообще.

Я думаю, что Томаса Баха уже утомил этот украинский шантаж и в недалеком будущем на них перестанут обращать внимание. Не едете — ваши проблемы. Как это было с США, когда они бойкотировали Олимпийские игры, проходящие в Китае», — заявила Журова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Олимпиаду назвали механизмом решения политических вопросов из-за России и Украины.