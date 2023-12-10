Бывший тренер «Динамо» оценил игру команды в первой части сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвел промежуточные итоги для бело-голубых в первой части розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. В комментарии «Газете.Ru» он позитивно оценил игру команды, подчеркнув, что определяющим для нее будет весенний отрезок.

«С учетом того, что пришло очень много новых футболистов, «Динамо» достаточно уверенно прошло эту часть чемпионата. Но это лишь промежуточный итог. Думаю, что оставшиеся 12 матчей плюс кубковые игры в весенней части будут определяющими. И в позапрошлом, и в прошлом году команда неплохо шла, но в весенней части упускала то, что было нажито осенью», — сказал Кобелев.

В заключительном перед зимней паузой туре «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Факелом» 1:1. Счет в матче открыли динамовцы, на 29-й минуте отличился Ярослав Гладышев. Хозяева сравнялись во втором тайме благодаря голу Максима Максимова с пенальти. После этой игры «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на третьем месте в турнирной таблице. «Факел» с 21 баллом расположился на 11-й строчке.

Ранее Кобелев назвал шикарным достижение Шунина.