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Экс-тренер «Динамо» назвал шикарным достижение Шунина, превзошедшего Яшина

Тренер Кобелев назвал шикарным достижение вратаря «Динамо» Шунина

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о достижении вратаря команды Антона Шунина, который по количеству матчей за бело-голубых обошел легендарного Льва Яшина. В комментарии «Газете.Ru» специалист констатировал, что игроков, преданных одной команде, сейчас немного.

«Мы видим, что практически нет футболистов, которые бы всю жизнь играли в одной команде, переходов очень много. И такое количество матчей за «Динамо» — шикарное достижение Антона», — считает Кобелев.

Для Шунина, попавшего в стартовый состав команды на игру 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» (1:1), этот матч стал 359-м в карьере. Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который смог выиграть «Золотой мяч». Он провел за московский клуб 358 игр.

Шунин вышел на чистое третье место в «Динамо» по числу матчей за клуб. Рекорд принадлежит Александру Новикову — 395 игр. Второе место занимает Александр Маховиков (363).

24 июля 2021 года Шунин стал рекордсменом «Динамо» по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата России — он сыграл 240 матчей (он обошел Александра Точилина, у которого на счету 239 матчей).

Ранее Кобелев заявил, что погода повлияла на матч «Факел» — «Динамо».

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