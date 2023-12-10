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Олимпиаду назвали механизмом решения политических вопросов из-за России и Украины

Чемпион Игр Васильев заявил, что Олимпиаду может бойкотировать не только Украина

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ему все равно на вероятное решение Украины бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в Париже из-за допуска спортсменов из России. Его слова приводит РИА Новости.

«К инициативе Украины, скорее всего, могут присоединиться и другие страны. И Олимпийские игры превращаются в механизм решения политических вопросов. Но если бы [глава МОК] Томас Бах и ему подобные придерживались строго олимпийской хартии, то страны, которые заявляли бы о неучастии в Играх, дисквалифицировались на два олимпийских срока, как это и предписано», — заявил Васильев.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в МИД Украины выступили с заявлением по вопросу допуска россиян на ОИ.

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