Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 10 ноября «Тампа» в овертайме обыграла «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3. Кучеров оформил победный гол, а в основное время набрал два очка: забросил шайбу и записал на свой счет результативную передачу. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.

Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей в последних четыре матчах. «Кракен» — один из аутсайдеров Национальной хоккейной лиги. Поражение от «Тампы» стало для команды из Сиэтла седьмым подряд. «Тампа» набрала 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кракен» с 23 очками занимает 12-ю строчку таблицы «Запада».

Второй звездой дня признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен, который оформил шатаут в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), отразив 31 бросок по воротам из 31.Третьей звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Он оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Аризона Койотис» (5:3).

Ранее Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по играм с 3+ очками.