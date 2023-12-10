Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за России

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире телеканала «Рада» заявил о возможности бойкота летних Олимпийских игр — 2024 года в Париже из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России.

«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении» — сказал Бидный.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в МИД Украины выступили с заявлением по вопросу допуска россиян на ОИ.