Американский боксер стал чемпионом мира

Американский боксер Девин Хейни завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, победив своего соотечественника Реджиса Прогрейса в главном событии вечера бокса в Сан-Франциско.

Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

Для непобежденного Хейни эта победа стала 31-й в карьере. Прогрейс проиграл второй бой из 31.

Хейни — бывший абсолютный чемпион мира по версии WBC (2020—2023), WBA Super (2022—н.в.), IBF (2022—н.в.), WBO (2022—н.в.) в легком весе. Он дебютировал на профессиональном ринге одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над мексиканцем Гонсало Лопесом, это произошло 11 декабря 2015 года, когда Хейни было 17 лет. Летом 2023 года был арестован за незаконное скрытое хранение огнестрельного оружия в автомобиле, однако прокуратура Лос-Анджелеса не стала возбуждать уголовное дело.

Прогрейс — чемпион мира в первой полусредней весовой категории (WBA 2019; WBC, 2022—н. в.). Он дебютировал на профессиональном ринге 28 апреля 2012 года, одержав победу нокаутом в первом же раунде.

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