Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский боксер стал чемпионом мира

Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом мира по версии WBC

close
100%
moniteur.ru

Американский боксер Девин Хейни завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, победив своего соотечественника Реджиса Прогрейса в главном событии вечера бокса в Сан-Франциско.

Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

Для непобежденного Хейни эта победа стала 31-й в карьере. Прогрейс проиграл второй бой из 31.

Хейни — бывший абсолютный чемпион мира по версии WBC (2020—2023), WBA Super (2022—н.в.), IBF (2022—н.в.), WBO (2022—н.в.) в легком весе. Он дебютировал на профессиональном ринге одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над мексиканцем Гонсало Лопесом, это произошло 11 декабря 2015 года, когда Хейни было 17 лет. Летом 2023 года был арестован за незаконное скрытое хранение огнестрельного оружия в автомобиле, однако прокуратура Лос-Анджелеса не стала возбуждать уголовное дело.

Прогрейс — чемпион мира в первой полусредней весовой категории (WBA 2019; WBC, 2022—н. в.). Он дебютировал на профессиональном ринге 28 апреля 2012 года, одержав победу нокаутом в первом же раунде.

Ранее Александр Поветкин ответил на обвинения в употреблении алкоголя.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами