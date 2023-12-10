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«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин не забил в девятом матче подряд

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин не смог отличиться в девятом матче подряд

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе «столичных» шайбы забросили Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. Россиянин Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин не отличился результативными действиями. Он не смог забросить в девятом матче подряд. В последний раз Овечкин забрасывал 19 ноября в ворота «Коламбуса». Тогда «Вашингтон» победил со счетом 4:3.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашинтон» занимает десятое место, набрав 29 очков. «Рейнджерс» идет на втором месте, имея в активе 37 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Чикаго». Встреча состоится 11 ноября. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» померится силами с «Лос-Анджелесом». Игра пройдет 11 ноября. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее Овечкин взял на себя вину после установленного рекорда в НХЛ.

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