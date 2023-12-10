Конор Макгрегор поаплодировал гимну России

Боец Абсолютного бойцовского поединка (UFC) поаплодировал гимну России, который прозвучал на боксерском турнире Международной боксерской ассоциации (IBA), передает Telegram-канал «Ушатайка».

Конор Макгрегор стал гостем турнира. Также турнир посетил российский боец Петр Ян.

В главном поединке турнира российский боксер Альберт Батыргазиев одолел представителя Кубы Ласаро Альвареса. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее полиция Ирландии открыла дело в отношении Макгрегора.