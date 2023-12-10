Ветеран «Спартака» объяснил, почему не стоит увольнять Абаскаля из клуба

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не стоит увольнять зимой, передает «Спорт-Экспресс».

«Нужно дождаться конца сезона, чтобы понять, куда с этим тренером «Спартак» идет. Либо вперед, либо назад. Либо топчется на месте, что тоже не очень хорошо. Сейчас нет смысла дергаться», — сказал Кечинов.

9 декабря «Спартак» в Москве обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее экс-тренер «Спартака» рассказал, кем нужно усилиться клубу.