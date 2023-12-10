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Ягудин заявил, что МОК поступает не по-пацански

Олимпийский чемпион Ягудин: МОК поступает не по-пацански

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Пресс-служба Первого канала

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на допуск спортсменов из России на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе, передает «Спорт-Экспресс».

«Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — сказал Ягудин.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине назвали позором допуск россиян до участия в Олимпиаде.

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