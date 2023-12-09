Соболев намекнул на отсутствие конфликта с Абаскалем

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев в своем Telegram-канале коротко отреагировал на победу в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (3:0).

«Что там, кстати, «Источники» говорят?» — написал нападающий.

В матче с «Крыльями» Соболев отметился голом. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В октябре появилась информация о конфликте форварда и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. После одного из матчей РПЛ Соболев заявил, что больше не общается с прессой, и сказал журналистам «общаться с источниками».

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 18 матчей, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее экс-тренер «Спартака» рассказал, кем нужно усилиться клубу.