«Айнтрахт» разгромил «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» потерпела разгромное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча прошла в стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Омар Мармуш, Эрик Жуниор Эбимбе (дубль), Хуго Ларссон и Ансгар Кнауфф. У «Баварии» единственный забитый мяч на счету Йозуа Киммиха.

Подопечные Томаса Тухеля проиграли впервые в этом сезоне в Бундеслиге после 10 побед и двух ничьих. Во всех турнирах это третье поражение – ранее уступили «РБ Лейпциг» (0:3) в матче за Суперкубок Германии и «Саарбрюкену» (1:2) в Кубке Германии.

Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 13 матчей. «Айнтрахт» находится на седьмой позиции, заработав 21 балл. Лидирует леверкузенский «Байер» (35).

В следующем туре «Бавария» на своем поле встретится со «Штутгартом», а «Айнтрахт» в гостях сразится с «Байером». Обе встречи пройдут 17 декабря.

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