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В «Спартаке» назвали заслуженным разгром «Крыльев Советов»

Тренер «Спартака» Слишкович назвал заслуженным разгром «Крыльев Советов»

Старший тренер «Спартака» Владимир Слишкович после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что столичный клуб заслуженно добился победы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Когда игра начинается так хорошо, быстро забивая два гола, все складывается намного легче. Мы не позволили практически ничего «Крыльям», у Саши Максименко практически не было опасных моментов. В начале второго тайма мы забили третий, игра после этого была практически сделана, соперник не знал, как играть, был демотивирован. Считаю, что это была абсолютно заслуженная победа», — заявил Слишкович.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара».

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