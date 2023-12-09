В «Крыльях Советов» объяснили поражение «Спартаку» глупыми ошибками

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда уступила из-за глупых ошибок. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы выиграли три последних матча у «Спартака», все три домашних. Где-то в душе я понимал, что так всегда не бывает. Так и получилось — сначала рикошет, потом глупая срезка, и при счете 0:2 уже было сложно претендовать на какие-либо очки. Мы старались как могли, слегка разорвались и в какие-то моменты у своих ворот допускали атаки. Мы надеялись забить гол при 0:2, тогда мы бы смогли вернуться в игру. Но после третьего пропущенного мяча мы по сути доигрывали матч. Мы пытались агрессивно играть, но исход игры был ясен», — заявил Осинькин.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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