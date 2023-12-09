Президент «Самбо-70»: Запад — это гнилые люди

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить российских атлетов до Олимпиады 2024 года в нейтральном статусе, передает Sport24.

«Смысл поездки наших спортсменов в Париж только один — с точки зрения МОК еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами. Мы уже убедились, что Запад — это гнилые люди», — сказал Лайшев.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Евгений Кафельников рассказал, нужно ли ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.