Бывшая российская пловчиха стала чемпионкой Европы

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменившая российское гражданство на французское, стала чемпионкой Европы.

8 декабря Кирпичникова стала лучшей на дистанции 1500 м свободным стилем. 6 декабря спортсменка выиграла золото на дистанции 800 м свободным стилем.

Чемпионат Европы на короткой воде проходит в эти дни в Румынии.

Кирпичникова дважды стала чемпионкой Европы в 2021 году. В том же году ей трижды покорился чемпионат Европы на короткой воде. Стоит отметить, что она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в World Athletics выступили против Игр дружбы в России.