Российские хоккеисты стали первой и третьей звездами матча НХЛ

Российский нападающий «Коламбус» Блю Джекетс» Егор Чинахов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, завершилась победой «Блю Джекетс» со счетом 5:2. Чинахов набрал в матче три очка: он оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Другой российский игрок «Блю Джекетс» Кирилл Марченко замкнул тройку лучших игроков по итогам поединка: он заработал два очка, записав на свой счет заброшенную шайбу и голевой пас.

На втором месте оказался голкипер «Коламбуса» Джет Гривз, который в поединке совершил 41 сэйв. В тройку лучших не попал российский игрок «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, который отдал две результативные передачи — он помог отличиться Марченко, который открыл счет в матче, и Чинахову, который своей первой шайбой сделал счет 3:1.

«Коламбус» прервал неудачную серию, которая насчитывала три поражения подряд. «Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд и третье в четырех последних поединках.

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