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МОК обвинили в издевательстве над российскими гражданами

Экс-биатлонист Васильев заявил, что нельзя ехать на Олимпиаду в Париже

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России в нейтральном статусе до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, резко выступил против поездки во Францию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На эти Игры ехать нельзя! Ничего хорошего спортсменов там не ждет. Будет предвзятое отношение в субъективных видах спорта, никто не сможет гарантировать безопасность. <...> Когда уже невозможно для многих отобраться на Игры, они заявляют, что можно ехать. Это лукавство, которое вытворяет МОК. Все, что делает МОК, идет во вред олимпийскому движению. Это издевательство над российскими гражданами», — заявил Васильев.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее критерии МОК по допуску России назвали незаконными и унизительными.

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