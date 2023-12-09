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Украина будет следить за тем, как атлеты из России соблюдают нейтральность

Глава НОК Украины Гутцайт: мы будем сообщать в МОК о нарушениях нейтральности

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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что борьба на дипломатическом фронте о недопуске российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже не принесла результата, и голос украинского НОК и стран-партнеров не был услышан. Его слова приводит официальный сайт НОК Украины.

«Несмотря на это, борьба будет продолжена. Мы будем внимательно следить за соблюдением «условий нейтральности» российских и белорусских атлетов, сообщать МОК и в международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», — заявил Гутцайт.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее критерии МОК по допуску России назвали незаконными и унизительными.

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