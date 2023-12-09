«Невозможно вылечить»: стали известны подробности об инвалидности Слуцкой

Доктор медицинских наук Михаил Шестаков объяснил, почему чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая получила инвалидность из-за васкулита. Его слова приводит Sport24.

«Нужно понимать, что такую болезнь практически невозможно вылечить. У Слуцкой идет ухудшение на фоне какого-то еще заболевания, поэтому она и получила инвалидность. Васкулит никогда не действует в одиночку, всегда есть другая болезнь, которая его сопровождает. С такой болезнью можно жить полноценно, но нужно всегда держать руку на пульсе и обследовать свой организм как можно чаще», — заявил Шестаков.

Экс-фигуристка рассказала, что получила инвалидность в 43 года. Сейчас Слуцкой 44 года.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой

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