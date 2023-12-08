Названа самая привлекательная команда РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что самарские «Крылья Советов» являются самой привлекательной командой Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, передает Legalbet.

«По текущему сезону самая привлекательная по игре команда — «Крылья Советов». Возможно, где-то рядом еще «Краснодар» и «Динамо». Это команды, которые понимают, чего они хотят от своей игры», — сказал Игнатьев.

9 декабря «Крылья Советов» сыграют матч чемпионата России против московского «Спартака». Старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Перед 18-м туром «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья» с 29 баллами расположились на четвертой строчке.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 35 очков.

Ранее Александр Мостовой заявил о готовности тренировать «Спартак».