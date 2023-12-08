Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине осудили решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду

Министр спорта Украины Бедный осудил решение МОК о допуске россиян на Игры

close
100%
Global Look Press

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Слова Бедного приводит пресс-служба Министерства.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома Международного олимпийского комитета. Относительно участия Украины в Играх мы примем решение позже», — сказал Бедный.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Россияне примут участие в Играх в нейтральном статусе.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Ирина Винер заявила, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами