На Украине осудили решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Слова Бедного приводит пресс-служба Министерства.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома Международного олимпийского комитета. Относительно участия Украины в Играх мы примем решение позже», — сказал Бедный.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Россияне примут участие в Играх в нейтральном статусе.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Ирина Винер заявила, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду.