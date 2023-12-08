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Тренер Трефилов рассказал, что является дуростью в допуске Росссии на игры в Париже

Тренер Трефилов о допуске РФ на Игры: дурость, что нет командных видов спорта

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Global Look Press

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал допуск российских атлетов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, передает Metaratings.ru.

«То, что нет командных видов спорта — это дурость. Как ни крути, индивидуальные виды спорта — это хорошо, но вспомните наши командные победы. Всегда на командные виды спорта больше внимания обращали», — сказал Трефилов.

Россияне смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. До соревнований будут допущены те спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в Госдуме не исключили, что на ОИ-2024 не допустят спортсменов, поддерживающих Владимира Путина.

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