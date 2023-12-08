Российские спортсмены подпишут условия участия в Олимпийских играх

Все спортсмены, которые будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, подпишут обновленные условия, передает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«Как и все остальные спортсмены, россияне также должны будут подписать обновленные условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», — рассказали в МОК.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее МОК допустил россиян до Олимпиады-2024.