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Экс-президент «Локомотива» сравнил получение российского гражданства Гильерме и Марио Фернандесом

Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил о важности учить языки для футболистов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что «Вердер» потребовал от полузащитника красно-зеленых Наира Тикнизяна учить немецкий язык ради перехода в команду. В комментарии «Газете.Ru» функционер подчеркнул важность этого фактора, сравнив, как в России к этому отнеслись натурализованные бразильцы Гильерме и Марио Фернандес.

«Знание языка — это уже полдела по закреплению в клубе. Когда ты приходишь в клуб и не понимаешь ни одного слова, это тяжело. Помню, когда в «Локомотив» приходили игроки, мы давали всем переводчиков и заставляли футболистов учить язык. Вспомните: вратарь Гильерме очень быстро выучил язык. И — не как Марио Фернандес, которому попросили выдать гражданство, — как простой человек подал заявление на гражданство после пяти лет проживания в России, сдавал экзамен по русскому языку. Считаю, так и должно быть», — заявил Наумов.

Тикнизян рассказал, что представители «Вердера» связывались с ним летом. Насколько возможен его трансфер в ближайшее время, спортсмен не уточнил.

Ранее «Локомотив» обыграл «Урал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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